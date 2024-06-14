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Husiler son 24 saatte 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı!

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş: 14.06.2024 06:08
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Husiler son 24 saatte 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı!

Son dakika haberine göre Yemen’deki İran destekli Husiler, son 24 saatte Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla 3 gemiyi vurduklarını açıkladı.

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