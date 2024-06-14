İşgalciler Refah saldırısında İsrailli esirleri öldürdü!
Gazze'deki katliamı düzenleyen siyonistler İsrailli esirleri umursamadan saldırılarını sürdürüyor.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldıran işgalciler iki İsrailli esirin öldürdü. Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
KASSAM TUGAYLARI DUYURDU
Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırısında iki İsrailli esirin öldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından, İsrail'in birkaç gün önce Refah'a düzenlediği saldırıda iki esirin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
"İSRAİL, ESİRLERİ TABUTSUZ ALMAK İSTEMİYOR"
Açıklamada, "Ordunuz sizi kandırıyor ve kandırmaya devam ediyor. Hükümetiniz, esirleri tabutsuz geri almak istemiyor." ifadelerine yer verildi.
Kassam Tugayları'nın açıklamasında, Refah'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kimliği ve fotoğrafına yer verilmezken, İsrail hükümeti ve İsrailli esirlerin yakınları da henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.
İSRAİL SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA İSRAİLLİ ESİRLER ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu. Filistinli grupların elinde 120 esirin kaldığını tahmin eden Tel Aviv yönetiminin bu açıklaması, İsrail saldırılarında çok sayıda esirin öldüğünü doğruluyor.
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