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İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 00:45 Güncelleme: 14.06.2024 00:56
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İsrail’den Lübnan’a füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Öte yandan Lübnan yerel medyasının geçtiği haberlere göre İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ölenlerin sayısı ve kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivilin yaralandığını ve yaralıların Sur kentindeki hastaneye sevk edildiklerini aktarıldı.

Saldırı sonucu 3 katlı binanın tamamen yıkıldığı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasının geçtiği haberlere göre İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ölenlerin sayısı ve kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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