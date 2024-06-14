G7 Liderler Zirvesi’nde ABD’den Rusya’yı kızdıracak hamle! Rus varlıkları Ukrayna’ya verilecek

Ortak basın toplantısının başında ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma iş birliği anlaşmasına imza atan iki lider, anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı.

RUSYA'NIN 50 MİLYAR DOLARI UKRAYNA'YA

Biden, anlaşmayla ilgili konuşmasında, Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı överek, bu şekilde Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini belirtti.