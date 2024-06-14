G7 Liderler Zirvesi'nde ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Rus varlıkları Ukrayna'ya verilecek
ABD Başkanı Biden ve Ukrayna lideri Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Burada iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma iş birliği anlaşmasına imzalandı ancak bu anlaşma Rusya'yı kızdıracak gibi duruyor. Biden, anlaşmaya Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı övdü ve Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini söyledi.
İtalya'nın Fasano bölgesinde G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelen ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Ortak basın toplantısının başında ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma iş birliği anlaşmasına imza atan iki lider, anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı.
RUSYA'NIN 50 MİLYAR DOLARI UKRAYNA'YA
Biden, anlaşmayla ilgili konuşmasında, Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı överek, bu şekilde Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini belirtti.
"Bizim amacımız, Ukrayna'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesini uzun vadede artırmaktır, Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıklara karşı kendi kendini savunma yeteneğine kavuşmuş olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yapan Biden, bu ülkeye Amerikan askeri göndermeden silah, mühimmat ve diğer desteklerle yardım edeceklerini ifade etti.
Biden, Zelenskiy ile imzaladıkları savunma anlaşmasının bir barış taahhüdü olduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'na ve ülkelerin egemenliği ilkesine uygun olduğunu kaydetti.
RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SÜRECEK
Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Biden, Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi duyurduklarını ve bu yöndeki adımlarına devam edeceklerini ifade etti.
ABD'YE TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de söz konusu anlaşma dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti ve bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha derinlikli ve nitelikli bir hale geleceğini söyledi.
İtalya'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde bir karar alınmıştı.
DONDURULAN RUS VARLIKLARINA NE OLUYOR?
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunuyor. Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.
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