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Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak uyarısı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 06:05
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Gazze’de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak uyarısı!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmazsa bir neslin yok olacağı uyarısında bulundu.

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