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ABD Başkanı Biden'dan bir skandal daha! G7 liderlerinin yanından uzaklaşıp boşluğa yürüdü: İmdadına Meloni yetişti

Giriş: 13.06.2024 23:44
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ABD Başkanı Biden’dan bir skandal daha! G7 liderlerinin yanından uzaklaşıp boşluğa yürüdü: İmdadına Meloni yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana kürsüde yaptıkları, söylemleri, gafları ve ilginç hareketleri ile gündemden düşmüyor. Yürürken tökezlemeleri, hayali kişilerle el sıkışmaları olay olan Biden bu kez G7 Liderler Zirvesi'nde diğer liderlerinden yanından ayrıldı ve boşluğa yürüdü. Biden'ın imdadına İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yetişti. İşte o anlar...

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde yeni bir skandalıyla gündem geldi.

Göreve geldiği günden bu yana hasta ve şaşkın halleri dikkat çeken Biden'ın seçimleri kaybedeceği düşünülüyor.

ALDI BAŞINI GİTTİ

81 yaşındaki Biden, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinin yanından yavaşça uzaklaştı ve farklı bir yöne doğru yürümeye başladı.

İMDADINA MELONI YETİŞTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf çekimi sırasında Biden'ın uzaklaştığını fark edince yanına gitti. Meloni, Biden'ı kolundan tutup kameralara doğru yöneltti.

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