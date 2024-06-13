ABD Başkanı Biden’dan bir skandal daha! G7 liderlerinin yanından uzaklaşıp boşluğa yürüdü: İmdadına Meloni yetişti

Göreve geldiği günden bu yana hasta ve şaşkın halleri dikkat çeken Biden'ın seçimleri kaybedeceği düşünülüyor.

ALDI BAŞINI GİTTİ

81 yaşındaki Biden, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinin yanından yavaşça uzaklaştı ve farklı bir yöne doğru yürümeye başladı.