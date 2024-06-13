Şili'de sel felaketi: 4 bin kişi tahliye edildi
Şili'de şiddetli yağışların sonucu meydana gelen sellerde 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 bin kişi tahliye edildi.
Şili Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, O'Higgnis, Nuble ve Biobio kentlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu kaydedildi.
Seller nedeniyle 1 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, 4 bin 304 kişinin de tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, ülkenin 5 bölgesinde de doğal afet ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.
Devlet Başkanı Gabriel Boric, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yağışların güçlü şekilde devam edeceği bize aktarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız nedeniyle üzgünüz." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Carolina Toha da yaptığı açıklamada, selin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Selin etkili olduğu başkent Santiago ve diğer 4 bölgede okulların tatil edildiğini belirten Toha, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
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