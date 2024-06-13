Şili’de sel felaketi: 4 bin kişi tahliye edildi

Açıklamada, ülkenin 5 bölgesinde de doğal afet ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yağışların güçlü şekilde devam edeceği bize aktarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız nedeniyle üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Carolina Toha da yaptığı açıklamada, selin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Selin etkili olduğu başkent Santiago ve diğer 4 bölgede okulların tatil edildiğini belirten Toha, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.