İşgalciler kana doymuyor! Gazze'nin doğusuna saldırdılar: 7 ölü var
7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren işgalci ordusu bu kez Gazze'nin doğusundaki ed-Derec mahallesine saldırdı.Siyonistlerin hedef aldığı apartmanda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu bildirildi.
Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, saldırı sonucu büyük bölümü yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Saldırı sonucunda en az 5 Filistinlinin hayatının kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralananlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.
DİĞER EVLER DE SALDIRIDA HEDEF ALINDI
İsrail topçu birlikleri, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesindeki bölgeleri ve evleri bombalamaya devam etti. İsrail saldırısında çok sayıda ev ve iş yerinde yangın çıkarken mahallenin doğusundan dumanların yükseldiği görüldü.
Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Gazze şehrindeki Zeytun mahallesine giren İsrail güçleriyle "şiddetli" çatışmalara girdiklerini duyurmuştu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
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