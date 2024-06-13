ABD’li siyonist askerden alçak paylaşım! Camiyi ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i kalleşçe hedef aldı

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İ ALÇAKÇA HEDEF ALDI

Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinini ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu. ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.