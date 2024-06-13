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ABD'li siyonist askerden alçak paylaşım! Camiyi ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i kalleşçe hedef aldı

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 21:56 Güncelleme: 13.06.2024 22:14
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ABD’li siyonist askerden alçak paylaşım! Camiyi ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i kalleşçe hedef aldı

Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği arkasında tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in soykırımcı ordusunda ise ABD’li askerler görev alarak katliama ortak oluyor. Son olarak katliama yaptığı görevle destek veren ABD'li asker Yael Sendler’den alçak bir paylaşım geldi. Sendler, Refah'taki bir camiyi tahrip edip hakaret içeren sözleri duvarlara yazdıkları görseli küstah bir şekilde paylaştı. Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer aldı. Tepkilerin odağı haline gelen Sendler’in alçak paylaşımı sonrası yaptığı hamle dikkatlerden kaçmadı.

Soykırımcı İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.




Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarına devam eden İsrail kanlı planını genişletiyor.






ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği arkasında tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri öldüren işgalci İsrail'e ABD'li askerler de görev alarak katliama ortak oluyor.

Son olarak katil İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bir camiyi tahrip ettikleri ve duvarlarına alçak ifadeler yazdıkları görsel ortaya çıktı. İsrail ordusunda görevli ABD vatandaşı Yael Sendler sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İ ALÇAKÇA HEDEF ALDI
Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinini ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu. ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.




BİDEN YÖNETİMİNE SORUŞTURMA ÇAĞRISI
Biden yönetimine olayı soruşturma çağrısı yapan CAIR, bütün Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşa katılmasının yasaklanmasını istedi.


NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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