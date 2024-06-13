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İşgalciler yine çağ dışı! Ok ve mancınıkla saldırdılar: Görüntüler pes dedirtti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.06.2024 21:12 Güncelleme: 13.06.2024 21:27
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İşgalciler yine çağ dışı! Ok ve mancınıkla saldırdılar: Görüntüler pes dedirtti

Gazze'de katliamlarını sürdüren siyonist İsrail ile Lübnan arasında yaşanan saldırılar devam ederken işgalcilerin yangın çıkarmak için kullandığı yöntem pes dedirten cinsten. Katil İsrail askerleri, Lübnan topraklarına düzenlediği saldırıda Orta Çağ’dan kalma taktikler kullanarak ok ve mancınıklar kullandı.

İsrail ve Lübnan sınırında gerilim devam ederken, İsrail askerleri, Orta Çağ'dan kalma taktikler kullanarak Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail askerleri, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınık kullandı.

MANCINIKLI GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yerel bir girişimdir ve yaygın olarak kullanılan bir araç değildir" dedi.

OKLA SALDIRDILAR

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması nedeniyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek amacıyla bu taktiklerin kullanıldığı belirtildi. Görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir İsrail askerinin ise yanan oku Lübnan topraklarına fırlattığı görüldü.

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