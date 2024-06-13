İşgalciler yine çağ dışı! Ok ve mancınıkla saldırdılar: Görüntüler pes dedirtti

OKLA SALDIRDILAR

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması nedeniyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek amacıyla bu taktiklerin kullanıldığı belirtildi. Görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir İsrail askerinin ise yanan oku Lübnan topraklarına fırlattığı görüldü.