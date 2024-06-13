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Erbil'deki Asfalt Tesisi'nde patlama! Alevler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 00:32 Güncelleme: 13.06.2024 00:39
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Erbil’deki Asfalt Tesisi’nde patlama! Alevler geceyi aydınlattı

Son dakika... Erbil'deki petrol rafinerisi yangını, yoğun sıcaklığıyla bulunduğu yerden 500 metre uzağa kadar yayıldı. Yangına müdahale etmek için Erbil havaalanından itfaiye ekipleri geldi.

Son dakika... Erbil'deki petrol rafinerisi yangını, yoğun sıcaklığıyla bulunduğu yerden 500 metre uzağa kadar yayıldı.



Yangına müdahale etmek için Erbil havaalanından itfaiye ekipleri geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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