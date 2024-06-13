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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tekne faciası! 80'den fazla ölü var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.06.2024 01:33
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tekne faciası! 80’den fazla ölü var

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kwa Nehri'nde yaşanan kazada acı tablo ortaya çıktı. Tekneden yaşanan kaza sonucu 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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