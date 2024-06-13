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Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın! Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 00:26
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Bahreyn’in başkenti Manama’da yangın! Yaralılar var

Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu bildirildi. Alevler nedeniyle 25 mağazanın yandığı yangına çok sayıda araçla müdahale edildiği belirtildi.

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