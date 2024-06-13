ABD’nin yaptırım kararına Rusya’dan misilleme! Dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Türkiye'den ise Rusya'daki müşterilerine milyonlarca dolar değerinde takım tezgahları, metal işleme aletleri, elektronik entegre devreler ve kaynak ekipmanları gibi ekipmanlar sağlayan şirketler yaptırımlarla hedef alındı.

'KAÇIŞ YOLLARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ'

ABD Hazine Bakan Janet Yellen yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü adımlar, uluslararası malzeme ve ekipmana erişimleri için geriye kalan yolları da vuruyor. Buna bağımlı durumda oldukları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan kritik tedarikler de dahil" dedi.