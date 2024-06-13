ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan misilleme! Dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor
ABD’nin Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana Rusya'ya uyguladığı peş peşe yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Rusya ile iş yapan 300’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı alan ABD yeni yaptırımlarla ülkeye teknolojik ürün temin eden şirketlerin caydırılmasının amaçlandığını kaydetti. ABD'nin G7 zirvesi öncesi bu hamlesine ise Rusya'dan dolar ve euro cinsinden işlemlerein sonlanmasına ilişkin bir misilleme geldi.
ABD, İtalya'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı. ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bugünkü adımlar, Rusya'nın savaş gayretini sürdürmesine ve yaptırımlardan kaçınmasına imkan sağlayan ürün ve hizmetleri temin eden 300'den fazla kişi ve kuruluşu hedef almaktadır" denildi.
RUS FİNANS ALTYAPISI HEDEF ALINIYOR
Rusya'ya para giriş çıkışına darbe indirme amacı taşıyan yaptırımlar, Rus finans altyapısını da hedef aldı. Yaptırımların hedefi olan kuruluşlar arasında Moskova Borsası da yer aldı. Yaptırım paketine aynı zamanda Rusya'nın enerji sektörünün gelişimi ve gelecekteki nakit kaynaklarını da engelleme amacıyla Kuzey Kutbu'ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde yer alan kuruluşlar da dahil edildi.
YAPTIRIM AMACI CAYDIRMAK
ABD basını, en önemli gündemi Ukrayna'ya desteğin artırılması ve "Rus savaş makinesinin gücünün törpülenmesi" olacak G7 Zirvesi öncesinde açıklanan yeni yaptırımlarla Rusya'ya teknolojik ürün temin eden şirketlerin caydırılmasının amaçlandığını ifade etti.
YAPTIRIM LİSTESİNDE ÇİN MERKEZLİ ŞİRKETLER DE VAR
Yaptırım paketinde Rusya'ya milyonlarca dolarlık malzeme gönderen Çin ve Hong Kong merkezli 7 şirket yer aldı. Bu şirketler, Rusya'ya silah sistemlerinde kullanılabilecek ürünlerin de yer aldığı malzemeler göndermekle suçlandı. Yaptırımlarla Rusya'ya bilgisayar çipleri sağlayan Çin şirketleri de hedef alındı. Bu çerçevede Rusya'ya elektronik entegre devreler, metal işleme makineleri, yarı iletken cihazlar, transformatörler ve benzeri ürünler sağlayan Çinli şirketlere ve yöneticilerine yaptırım uygulandı.
Türkiye'den ise Rusya'daki müşterilerine milyonlarca dolar değerinde takım tezgahları, metal işleme aletleri, elektronik entegre devreler ve kaynak ekipmanları gibi ekipmanlar sağlayan şirketler yaptırımlarla hedef alındı.
'KAÇIŞ YOLLARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ'
ABD Hazine Bakan Janet Yellen yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü adımlar, uluslararası malzeme ve ekipmana erişimleri için geriye kalan yolları da vuruyor. Buna bağımlı durumda oldukları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan kritik tedarikler de dahil" dedi.
Yellen, "Rus savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kuruluşlar için riskleri artırıyoruz. Kaçış yollarını ortadan kaldırıyor, Rusya'nın yabancı teknoloji, ekipman, yazılım ve bilişim hizmetlerine erişimden faydalanma kabiliyetini azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN MİSİLLEME: DOLAR VE EURO İŞLEMLERİ SONLANDIRILACAK
Rusya'nın finansal altyapısını ve Rusya'ya destek olan uluslararası kişi ve kurumları hedef alan yaptırımların duyurulmasından kısa süre sonra Rusya'dan misilleme geldi. Moskova Borsası, dolar ve euro cinsinden işlemleri sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
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