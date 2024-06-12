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Hindistan'da bir çocukta kuş gribi vakasına rastlandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Hindistan’da bir çocukta kuş gribi vakasına rastlandı

Son dakika haberine göre Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası tespit edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.

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