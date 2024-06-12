12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | ABD'de merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Giriş: 12.06.2024 15:37
ABONE OL
Son dakika | ABD’de merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi...ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör