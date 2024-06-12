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Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Askeri üslerin altyapısı vuruldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 12.06.2024 17:47
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Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı! Askeri üslerin altyapısı vuruldu

Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını hedef alan Rusya yüksek hassasiyetli füzelerle bu noktaları vurdu. Saldırıya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

UKRAYNA ORDUSUNUN ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava üslerinde uçak park yerleri ile altyapısına, yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktası, insansız deniz araçlarının hazırlandığı yerler, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik grup saldırısı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

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