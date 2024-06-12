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Küba'da sular ısınıyor! Rus deniz filosunun ardından ABD teyakkuza geçti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 12.06.2024 19:56
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Küba’da sular ısınıyor! Rus deniz filosunun ardından ABD teyakkuza geçti

Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosu Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşmıştı. Rusya'nın bu hamlesinin ardından ABD teyakkuza geçti ve ABD Donanması tarafından bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderildi. Konuya ilişkin ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından açıklama geldi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamaya göre, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağı konuşlandırıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği aktarıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: RUS GEMİLERİ TEHDİT OLUŞTURMUYOR

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." denildi.

RUS DENİZ FİLOSUNUN KÜBA'YA GİDİŞİ

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

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