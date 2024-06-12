Küba'da sular ısınıyor! Rus deniz filosunun ardından ABD teyakkuza geçti
Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosu Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşmıştı. Rusya'nın bu hamlesinin ardından ABD teyakkuza geçti ve ABD Donanması tarafından bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderildi. Konuya ilişkin ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından açıklama geldi.
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamaya göre, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağı konuşlandırıldı.
Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği aktarıldı.
ABD'DEN AÇIKLAMA: RUS GEMİLERİ TEHDİT OLUŞTURMUYOR
NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." denildi.
RUS DENİZ FİLOSUNUN KÜBA'YA GİDİŞİ
Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.
Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!