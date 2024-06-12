Küba’da sular ısınıyor! Rus deniz filosunun ardından ABD teyakkuza geçti

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği aktarıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: RUS GEMİLERİ TEHDİT OLUŞTURMUYOR

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." denildi.