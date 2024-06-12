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İsrail, Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğu öldürdü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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İsrail, Refah’ta bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

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