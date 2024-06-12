BMGK’ya rağmen katliam! İsrail kana doymuyor! Ateşkes teklifine rağmen...

KARAR ALINDI AMA UYAN YOK



BMGK'da alınan son ateşkes kararının ardından İsrail dün gece yine onlarca Filistinliyi öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

BMGK'daki ateşkes kararı bir yandan da ABD'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. BM Güvenlik Konseyi 25 Mart'ta da ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı benzer yönde karar almış ve Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı talep etmişti. Çıkan tüm bu uluslararası arenada bağlayıcılığı olan kararlar rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam etti.

ABD yönetimi ise bir yandan ateşkesi planlıyor gibi tutum izlerken arka planda İsrail'e soykırım desteği veriyor. İsrail bu süreçte ABD'nin sağladığı silahlar ve istihbarat desteği ile çadırda çocukları diri diri yaktı, sığındıkları okulda kadınları katletti veya mülteci kampında kalanları öldürdü.