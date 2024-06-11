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Katliam ortağı Biden'a protesto şoku! "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Katliam ortağı Biden’a protesto şoku! Gazze’deki soykırımın suç ortağısın

İşgal devletinin Gazze'de düzenlediği kanlı saldırıların en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da katıldığı bir konferansta protestoyla karşılaştı. ABD Başkanı salondaki bir kişi tarafından "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" sözleri üzerine bir süre konuşmasına ara verdi.

ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda yıllık düzenlenen "Gun Sense University" konferansına katıldı. Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

KONUŞMASI KESİLEN BİDEN DURAKLADI

Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var." dedi. Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.

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