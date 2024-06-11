Katliam ortağı Biden'a protesto şoku! "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın"

KONUŞMASI KESİLEN BİDEN DURAKLADI

Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var." dedi. Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.