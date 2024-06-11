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Yemen açıklarında 38 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Yemen açıklarında 38 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında Afrikalı 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği; 62'sinin kurtarıldığı belirtildi.

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