11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Polonya'da Ukrayna'ya tedarik sağlayan silah fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
ABONE OL
Polonya’da Ukrayna’ya tedarik sağlayan silah fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Polonya'da, silah fabrikasında yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. 1 işçi hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını söyledi.Fabrikanın Ukrayna'ya tedarik sağladığı öğrenildi.

Silah imalat şirketlerinin birleştiği Polonya Silahlanma Grubundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Skarzysko-Kamienna'da bulunan silah fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Patlama sonucu çıkan yangında 59 yaşında 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Füze ve roketler için yakıt bulundurulan atölyede patlama meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Bu, Polonya Silahlanma Grubu için büyük bir trajedi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA'YA TEDARİK SAĞLIYORDU

Açıklamada, daha önce yaşanan bazı yangınların sabotaj eylemi olduğu anımsatıldı. Söz konusu silah fabrikasından Ukrayna'ya tedarik sağlandığı ifade edildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör