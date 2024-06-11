Polonya’da Ukrayna’ya tedarik sağlayan silah fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

UKRAYNA'YA TEDARİK SAĞLIYORDU

Açıklamada, daha önce yaşanan bazı yangınların sabotaj eylemi olduğu anımsatıldı. Söz konusu silah fabrikasından Ukrayna'ya tedarik sağlandığı ifade edildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını belirtti.