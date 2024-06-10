İşgalci İsraillilerden El Halil’de bir binaya baskın! İsrail bayrağı çektiler

BİNA TEPESİNE İSRAİL BAYRAĞI ÇEKTİLER

İsraillilerin şilte ve örtüler taşıdığını ifade eden Cabir, "Çok katlı binanın tepesine İsrail bayrağı çektiler, binayı ele geçirmeye hazırlandıkları görünüyor." dedi.

Cabir, İsraillilerin Mayıs 2022'de aynı binaya baskın düzenlediğini ancak hukuk yoluyla tahliye edildiklerini anımsattı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.