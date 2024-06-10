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İşgalci İsraillilerden El Halil'de bir binaya baskın! İsrail bayrağı çektiler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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İşgalci İsraillilerden El Halil’de bir binaya baskın! İsrail bayrağı çektiler

Siyonist devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar devam ederken işgalci İsrailliler bir binaya baskın düzenledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, El Halil kentindeki Filistinlilere ait bir binaya düzenledikleri baskında bina tepesine İsrail bayrağı çekti.

El Halil'deki sivil toplum kuruluşu İnsan Haklarını Müdaafa Grubu üyesi aktivist Arif Cabir, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.

Cabir, Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin ordu güçlerinin korumasında El Halil'deki Filistinlilere ait çok katlı Caberi binasına baskın düzenlediğini belirtti.

BİNA TEPESİNE İSRAİL BAYRAĞI ÇEKTİLER

İsraillilerin şilte ve örtüler taşıdığını ifade eden Cabir, "Çok katlı binanın tepesine İsrail bayrağı çektiler, binayı ele geçirmeye hazırlandıkları görünüyor." dedi.

Cabir, İsraillilerin Mayıs 2022'de aynı binaya baskın düzenlediğini ancak hukuk yoluyla tahliye edildiklerini anımsattı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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