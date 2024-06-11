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İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi! Şubat-Nisan dönemi verileri belli oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi! Şubat-Nisan dönemi verileri belli oldu

İngiltere'de Şubat-Nisan 2024 döneminde işsizlik yüzde 4,4'e yükseldi. Ülkede çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı ise yüzde 6 olarak hesaplandı.

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