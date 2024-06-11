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Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya yönelik önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Peru’da eski Cumhurbaşkanı Castillo’ya yönelik önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay daha uzatıldı.

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