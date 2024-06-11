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Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi

Fransa'da başkent Paris dahil büyük kentlerde vatandaşlar, aşırı sağa karşı tepki göstermek için sokağa indi. Göstericiler, "Halk Cephesi", "Dikkat Faşizm" ve "Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.

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