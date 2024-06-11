11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mısır'dan İsrail ve Hamas'a ateşkes çağrısı!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
ABONE OL
Mısır’dan İsrail ve Hamas’a ateşkes çağrısı!

Mısır, İsrail ve Hamas'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı anlaşmanın bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaya ve anlaşmanın hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaya çağırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör