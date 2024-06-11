ABD tarihinde bir ilk! Biden’ın oğlu suçlu bulundu

Delaware Bölge Mahkemesi, jürinin Hunter Biden'ı her üç suçtan da suçlu bulmasının ardından duruşmaya bir gün ara verdi. Kararın okunmasından kısa bir süre sonra First Lady Jill Biden da mahkemenin bulunduğu adliyeye geldi.

25 YIL HAPİS SÖZ KONUSU

Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu. Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak.