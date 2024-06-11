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Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın paniği!

İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın paniği!

Fransa’da bulunan tarihi Versay Sarayı’nda çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Ekipler tarafından alevler hızla kontrol altına alındı.

Fransa'nın Versay kentinde yer alan tarihi Versay Sarayı'nda yangın çıktı. Önlem olarak ziyaretçiler saraydan tahliye edildi. Yangının çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıktığı belirtilerek, yangının itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındığı aktarıldı.

YARALANAN YOK

Yangında yaralanan olmazken, sarayın değerli koleksiyonlarının da zarar görmediği bildirildi. Versay Sarayı İletişim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının, kraliyet konutundaki mermer avlu bölgesinde çıktığı ifade edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati yaptığı açıklamada, yangının trajedi ve yıkıma yol açmasını önleyen itfaiye ekiplerine teşekkür ederek müdahaleyi takdir ettiğini dile getirdi.

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