Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın paniği!

YARALANAN YOK

Yangında yaralanan olmazken, sarayın değerli koleksiyonlarının da zarar görmediği bildirildi. Versay Sarayı İletişim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının, kraliyet konutundaki mermer avlu bölgesinde çıktığı ifade edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati yaptığı açıklamada, yangının trajedi ve yıkıma yol açmasını önleyen itfaiye ekiplerine teşekkür ederek müdahaleyi takdir ettiğini dile getirdi.