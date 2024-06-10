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Sudan'da şehrin en büyük sivil hastanesi servis dışı kaldı | Bir ayda 288 kişi öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Sudan’da şehrin en büyük sivil hastanesi servis dışı kaldı | Bir ayda 288 kişi öldü

Sudan'ın kuşatma altındaki El Faşir kentinde yer alan sivillerin tedavi edildiği en geniş kapasiteye sahip hastane, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu servis dışı kaldı.

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