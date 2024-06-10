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Malavi Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan askeri uçak kayboldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Malavi Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan askeri uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu.

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