Meloni İtalya’daki AP seçimlerinden güçlenerek çıktı





Meloni, ayrıca AP seçimlerine düşük katılımın, AB kurumlarının halktan çok uzaklaştığını gösterdiğini söyledi. İtalya'da AP seçimlerinde oyları ciddi oranda artan diğer parti ise Elly Schlein liderliğinde ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) oldu. 2022'deki genel seçimlerde yüzde 19 civarındaki oyuyla ikinci sırada yer alan PD, Elly Schlein'ın liderliğinde girdiği ilk seçimde yine ikinci sırada yer buldu ancak oy oranını yüzde 24'e yükseltti.



Schlein, seçim değerlendirmesinde sonuçların olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Mesaj net: Meloni, biz geliyoruz." dedi. Öte yandan, dünkü seçimlerde oy oranı artan başka bir parti ise geçen yıl hayatını kaybeden Silvio Berlusconi'nin partisi ve iktidarın küçük ortağı Forza Italia (FI) oldu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin liderliğindeki FI, yüzde 9,6'luk oy oranıyla diğer iktidar ortağı Lig'i geride bıraktı.