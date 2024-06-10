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BAE'den Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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BAE’den Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında, Gazze Şeridi'nde "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

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