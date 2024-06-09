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Hizbullah duyurdu! İsrail'e ait askeri mevziyi İHA ile vurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Hizbullah duyurdu! İsrail’e ait askeri mevziyi İHA ile vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

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