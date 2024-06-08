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Berlin’de Filistin’e destek gösterisi! 20 gösterici gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Berlin’de Filistin’e destek gösterisi! 20 gösterici gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, 20’nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

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