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BM'den flaş Gazze çağrısı! "Acılar sona ermeli"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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BM’den flaş Gazze çağrısı! Acılar sona ermeli

Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırım devam ederken, Birleşmiş Milletler'den bir çağrı daha geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, acıların sona ermesi yönünde çağrı yaptı.

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