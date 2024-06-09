İsrail katliamına desteği Starbucks'ı vurdu! Hisseler düştü satışlar azaldı
İsrail'in Gazze'de masumlara yönelik katliamı devam ederken, dünyanın dört bir yanında katliama destek veren markalar da protesto ediliyor. Protestolar neticesinde boykotun etkisi de her geçen gün giderek artıyor. BBC, Starbucks markasının İsrail desteği nedeniyle "lekelendiğini" ve satışlarının düştüğünü açıkladı.
Mc Donald's, KFC, Burger King, Starbucks gibi pek çok marka boykotun etkilerini açıkça hissetmeye başladı.
STARBUCKS'TA KAN "LEKESİ"
BBC, Starbucks'ın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından devam eden protestolar ve boykottan büyük hasar aldığını, "markanın lekelendiğini" belirtti.
SATIŞLAR DİBE VURDU
Şirketin satışları 2024'ün başında yıllık bazda yüzde 1,8 düştü.
Şirketin açık ara en büyük ve en önemli pazarı olan ABD'de en az bir yıldır açık olan mağazalardaki satışlar yüzde 3 düştü. BBC'ye göre bu pandemi ve 2008'deki Büyük Durgunluk dönemi dışındaki en büyük düşüş.
Starbucks'ın kazancı düşerken kahve fiyatları ise giderek artıyor. Dünyaca ünlü kahve zincirinin boykota katılmayan müşterileri ise fiyat artışlarından dolayı markayı bırakmaya başladı.
BBC, Starbucks'ın İsrail'e ve soykırım ordusuna yönelik desteğinin özellikle Orta Doğu'daki satışlar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.
STARBUCKS BARDAĞI MİLYONLARCA TAKİPÇİYE MAL OLDU
Gazze'deki İsrail soykırımı dolayısıyla Starbucks'a yönelik tepkiler o kadar büyük ki geçtiğimiz ay ABD'de bir YouTube komedyeni olan Danny Gonzalez, yayımladığı bir videoda tesadüfen bir Starbucks bardağının bulunması nedeniyle gelen 6,5 milyon takipçisinden özür dilemişti.
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