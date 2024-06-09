İsrail katliamına desteği Starbucks’ı vurdu! Hisseler düştü satışlar azaldı

SATIŞLAR DİBE VURDU

Şirketin satışları 2024'ün başında yıllık bazda yüzde 1,8 düştü.

Şirketin açık ara en büyük ve en önemli pazarı olan ABD'de en az bir yıldır açık olan mağazalardaki satışlar yüzde 3 düştü. BBC'ye göre bu pandemi ve 2008'deki Büyük Durgunluk dönemi dışındaki en büyük düşüş.

Starbucks'ın kazancı düşerken kahve fiyatları ise giderek artıyor. Dünyaca ünlü kahve zincirinin boykota katılmayan müşterileri ise fiyat artışlarından dolayı markayı bırakmaya başladı.

BBC, Starbucks'ın İsrail'e ve soykırım ordusuna yönelik desteğinin özellikle Orta Doğu'daki satışlar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.