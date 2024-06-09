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2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! İsrail 17 yaşındaki İsa’yı motosiklette katletti| | Acılı Filistinli aile A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! İsrail 17 yaşındaki İsa’yı motosiklette katletti| | Acılı Filistinli aile A Haber’e konuştu

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze ile paralel olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de katliam yapıyor. Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İşgal güçleri cenin mülteci kampında motosikletle yoldan geçen iki Filistinliyi öldürüp yoluna devam etti. Öldürülen 17 yaşındaki İsa’nın ailesi A Haber'e konuştu. Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak'ın özel haberi A Haber ekranlarında.

İşgal güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Batı Şeria'daki bir katliamı daha böyle kayda geçti. Motosiklet üzerinde ilerliyorlardı, takip edip ateş açtılar.

İsa Jallad henüz 17 yaşındaydı, 100 metre mesafedeki evinden çıkmış motosikletiyle birlikte işte bu cadde üzerinde ilerliyordu. Arkasından gelen İsrail askerlerine ait zırhlıdan ona ateş açıldı ve İsa Jallad İsrail askerleri tarafından öldürüldü ve cansız bedeni kaldırımın hemen yanında düştü.

İsa'nın ablası 2 gün sonra evlenecekti. Düğün hazırlığı yapıyordu. Duvak giymeye hazırlanan İsa'nın ablası, kardeşini kefene sardı.

İSA'NIN ABLASI

"İsa herhangi bir silah taşımıyordu ve direniş göstermiyordu. Onu vurdular ve yardım ulaşmasına da engel oldular. Ertesi gün evlenecektim ama kardeşim şehit olduğu için gurur duyuyorum. O şimdi cennette bir damat oldu."

İSA'NIN ACILI AİLESİ A HABER'E KONUŞTU

Jallad ailesinin evi artık bir yas evi...

İSA'NIN BABASI

"Oğlum İsa, işgalcilerin buldozeri yaklaştığı için motosikletini yol kenarına park etmeye çalışıyordu. Ancak ona ve motosiklette bulunan İbrahim'e ateş açtılar. İkisini de katlettiler. İnsanların hayatı, defalarca Cenin'e giren işgal ordusunun umurunda bile değil. Onlar masumları katlediyorlar."

İSA'NIN ANNESİ

"İsa, ablasının iki gün sonraki düğününe hazırlanıyordu. Ablasına düğün hediyesi alacaktı. 10 dakikaya gelirim dedi ama bir daha dönmedi. O çok merhametli biriydi, bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılardı, elimiz ayağımız gibiydi."

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 530'dan fazla Filistinli öldürüldü. Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı ise 9 bini geçti.

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