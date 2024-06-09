2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! İsrail 17 yaşındaki İsa’yı motosiklette katletti| | Acılı Filistinli aile A Haber’e konuştu

İSA'NIN ABLASI

"İsa herhangi bir silah taşımıyordu ve direniş göstermiyordu. Onu vurdular ve yardım ulaşmasına da engel oldular. Ertesi gün evlenecektim ama kardeşim şehit olduğu için gurur duyuyorum. O şimdi cennette bir damat oldu."