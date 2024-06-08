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Bangladeş'te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Bangladeş’te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

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