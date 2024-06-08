Nusayrat katliamı sonrası Gazze Kasabı Netanyahu'dan alçak sözler! Operasyon başarılı
İşgalcilerin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği kanlı saldırının ardından siyonist Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi. Katil başbakan, 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İsrail Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bugün düzenlenen ve 210 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı.
"TEREDDÜT ETMEDEN KARAR VERDİM"
İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, operasyonun başarılı olduğunu belirterek esirlerin tamamını geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum" ifadelerini kullandı.
"TARİHE YAZILACAK BİR OPERASYON"
Kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri birer altın ve elmas olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu tarihe yazılacak bir operasyon. Bedel ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama aynı zamanda kahramanların kitapta ve İsrail tarihinde her zaman anılacağını da biliyorum" şeklinde konuştu.
İŞGALCİLER İSRAİLLİ ESİRLERİN BAZILARINI ÖLDÜRDÜ
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti.
Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti. İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullanmıştı.
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