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AB'den işgalcilerin Nusayrat saldırılarına şiddetle kınama: Kan gölüne bir an önce son verilmeli

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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AB’den işgalcilerin Nusayrat saldırılarına şiddetle kınama: Kan gölüne bir an önce son verilmeli

Siyonistlerin Gazze'deki Nusarat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den sert tepki geldi. Borrel, işgalcilerin saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek "Kan gölüne bir an önce son verilmeli." dedi.

Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ordusunun 210 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

"3 AŞAMALI PLAN KALICI ATEŞKESİN TEK YOLU"

"Gazze'den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne bir an önce son verilmeli." ifadesini kullanan Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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