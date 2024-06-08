AB’den işgalcilerin Nusayrat saldırılarına şiddetle kınama: Kan gölüne bir an önce son verilmeli

"3 AŞAMALI PLAN KALICI ATEŞKESİN TEK YOLU"

"Gazze'den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne bir an önce son verilmeli." ifadesini kullanan Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğunu belirtti.