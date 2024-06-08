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Kolombiya, İsrail'in UNRWA okullarına düzenlediği saldırıyı kınadı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Kolombiya, İsrail’in UNRWA okullarına düzenlediği saldırıyı kınadı

Kolombiya, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

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