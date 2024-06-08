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Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! ABD ve İngiltere Yemen'in başkentini vurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD ve İngiltere Yemen’in başkentini vurdu

Kızıldeniz'de her geçen gün tansiyon daha da yükselmeye devam ederken ABD ve İngiltere Yemen'in başkentini hedef aldı. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 2 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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