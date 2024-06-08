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Kassam Tugayları işgalcilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Siyonistler İsrailli esirleri kurtarırken bazı esirleri öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Kassam Tugayları işgalcilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Siyonistler İsrailli esirleri kurtarırken bazı esirleri öldürdü

Gazze'de devam eden katliamda işgalciler masum kanı dökmeyi sürdürürken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.Yapılan açıklamada işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde 4 esiri kurtardığı "operasyon" sırasında bazı esirleri de öldürdüğünü kaydedildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti.

İSRAİLLİ ESİRLERDEN BAZILARINI İŞGALCİLER ÖLDÜRDÜ

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti. İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu. Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 İsrail polisinin ise öldüğü belirtilmişti.

210 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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