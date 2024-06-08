Kassam Tugayları işgalcilerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı! Siyonistler İsrailli esirleri kurtarırken bazı esirleri öldürdü

İSRAİLLİ ESİRLERDEN BAZILARINI İŞGALCİLER ÖLDÜRDÜ

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti. İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullandı.