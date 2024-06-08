Gazze'de 210 masumun öldürüldüğü kanlı saldırıya ABD'den destek mesajı: Başarılı bir operasyon
Siyonistlerin düzenlediği katliamın boyutu her geçen gün daha artıyor. Gazze'de 210 Filistinlinin işgalciler tarafından öldürüldüğü kanlı saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını desteklediğini açıklayan ABD esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kanlı saldırıya ilişkin ABD, ateşkes müzakereleri ve diğer araçlarla esirlerin serbest bırakılmasına katkı verdiklerinin kaydetti.
ABD yönetimi, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirerek ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esiri kurtarma "operasyonu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, esirlerin kurtarılmasından duydukları memnuniyeti aktardı.
FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜREN ORDUYA TEBRİK
Sullivan, en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü bildirilen saldırılarda 4 İsrailli esirin Hamas'ın elinden "başarılı bir operasyon"la kurtarıldığını, söz konusu kişilerin Gazze'den çıkarıldığını ve İsrail güçlerini "tebrik ettiklerini" dile getirdi.
ABD'nin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin kurtarılmasına "çeşitli yollarla" katkı verdiğini kaydeden Sullivan, "ABD, halen Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest kalabilmesine yönelik tüm çabaları destekliyor; bu çabalar halen devam eden ateşkes müzakerelerini ve diğer araçları kapsıyor." ifadesini kullandı.
"BİR AN ÖNCE ATEŞKES"
Sullivan, Gazze'de ateşkesin hem esirlerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yardımların rahatça girebilmesi noktasında önemli olduğunu belirterek bir an önce ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, bölgede bulunan bir ABD hücresinin, söz konusu "kurtarma operasyonu" için destek ve bilgi sağladığını iddia etti ancak bu desteğin neleri kapsadığı konusunda detay vermedi.
210 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.
Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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