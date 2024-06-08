Gazze’de 210 masumun öldürüldüğü kanlı saldırıya ABD’den destek mesajı: Başarılı bir operasyon

"BİR AN ÖNCE ATEŞKES"

Sullivan, Gazze'de ateşkesin hem esirlerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yardımların rahatça girebilmesi noktasında önemli olduğunu belirterek bir an önce ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, bölgede bulunan bir ABD hücresinin, söz konusu "kurtarma operasyonu" için destek ve bilgi sağladığını iddia etti ancak bu desteğin neleri kapsadığı konusunda detay vermedi.