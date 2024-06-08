İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için meydanlarda! "Soykırıma son verin"

"SOYKIRIMA DESTEK OLANLARA OY VERMEYİN"

Gösteriye katılan ve Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan bir kişinin oğlu olduğunu belirten Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Holokost'tan kurtulan bir babanın oğluyum ve İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesi ve bunu Yahudileri Nazilerden, başka bir soykırımdan korudukları gerekçesiyle meşrulaştırması karşısında tamamen öfkeliyim." dedi.

Etkind, ülkesi İngiltere'deki siyasileri de eleştirerek Filistinli aktivistlere zulmetmek, cadı avı yapmak ve solcuları İşçi Partisi'nden ihraç etmek için siyasilerin sürekli olarak antisemitizme atıfta bulunduğunu ve insanları antisemitik olmakla itham ettiklerini anlattı.