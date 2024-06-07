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Ukrayna'da tansiyon yükseliyor! Rusya Donetsk'te son 1 haftada 2 yerleşim birimini ele geçirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Ukrayna’da tansiyon yükseliyor! Rusya Donetsk’te son 1 haftada 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken Rusya'dan gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde son 1 haftada 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 1-7 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

"2 YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI"

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskiyevka ve Umanskoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

KONUŞLANMA MERKEZLERİ VURULDU

Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda elektrik tesisleri, Batılı silah ve mühimmatın saklandığı depolar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.

27 UKRAYNALI ASKER TESLİM OLDU

Söz konusu dönemde Ukrayna'ya ait 2 "Mig-29" ve 1 "Su-25" tipi savaş uçağı ile 424 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, 27 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

"ON BİNLERCE ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 610 uçak, 274 helikopter, 25 bin 326 İHA, 528 hava savunma füze sistemi, 16 bin 287 tank ve zırhlı araç, 1330 çok namlulu roketatar, 10 bin 188 obüs ve havan topu ile 22 bin 336 özel askeri araç imha edildi." denildi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, mayısta Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini aktararak "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." ifadesini kullanmıştı.

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