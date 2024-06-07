Ukrayna’da tansiyon yükseliyor! Rusya Donetsk’te son 1 haftada 2 yerleşim birimini ele geçirdi

27 UKRAYNALI ASKER TESLİM OLDU

Söz konusu dönemde Ukrayna'ya ait 2 "Mig-29" ve 1 "Su-25" tipi savaş uçağı ile 424 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, 27 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

"ON BİNLERCE ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 610 uçak, 274 helikopter, 25 bin 326 İHA, 528 hava savunma füze sistemi, 16 bin 287 tank ve zırhlı araç, 1330 çok namlulu roketatar, 10 bin 188 obüs ve havan topu ile 22 bin 336 özel askeri araç imha edildi." denildi.