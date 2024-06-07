Putin'den ABD'ye salvolar: "Sömürgeci" diyerek dünya ekonomisine olan borçlarını açıkladı

ABD'NİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ PAYI AZALDI

Putin, engellere rağmen Rusya'nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğine işaret ederek, Asya ile ticareti yüzde 60, Afrika ile yüzde 69 ve Latin Amerika ile yüzde 42 artırdıklarını söyledi.

ABD'nin küresel ekonomideki payının azaldığını anlatan Putin, bunun da küresel mali sistemdeki çok kutupluluğu desteklediğini dile getirdi.