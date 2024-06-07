Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü "Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettarız"
Gazze'de soykırım her gün aralıksız devam ediyor. On binlerce masum sivilin öldüğü katliamın boyutu, Netanyahu hükümetinin geri adım atmamasıyla daha da büyüyor. A Haber ekibi Kudüs’te, Mescidi Aksa imamı ÖMER KİSVANİ'YE mikrofon uzattı. Aksa imamı, Filistinlilere yönelik soykırımı anlattı. İşte o özel röportaj...
A Haber ekibi Kudüs'te, Mescidi Aksa imamı ÖMER KİSVANİ'YE mikrofon uzattı. Aksa imamı, Filistinlilere yönelik soykırımı anlattı.
"İster Gazze'de, ister Kudüs'te, isterse tüm Filistin'de olsun, Filistin halkı tek bir halktır. Ancak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen adaletsizlik nedeniyle insani durumları çok kötü bir halde."
Mescidi aksa imamı ve Mescid-İ Aksa vakfı müdürü Ömer Kisvani İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. "Savaş Durmalı" dedi.
"Öncelikle şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz ve ister Gazze'de, ister Kudüs'te, isterse tüm Filistin'de olsun, Filistin halkı tek bir halktır. Gazze halkının maruz kaldıkları tüm dünya tarafından görülmektedir ve Gazzelilere dayatılan bu savaş durmalıdır. Ölümlerin durmasını ve ardından yardımların, özellikle de hastanelere desteğin devam etmesini umuyoruz. Böylece hayat normale döner, Gazze Şeridi sakinleri evlerine geri döner, hastaneler inşa edilir, açlık sona erer ve yardımlar onlara ulaşır. Çünkü tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen adaletsizlik nedeniyle insani durumları çok kötü bir halde."
Mescidi aksa imamı Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe de değindi.
"İster Türkiye'den, ister İslam ve Arap ülkelerinden olsun, Gazze'deki halkımıza yardım eden herkes bunu bir görev olarak görüyor. Özellikle Türkiye'ye, Gazzelilere verdiği destek ve ihtiyaç duydukları erzak, gıda ve insani yardımı gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Allah bu yardıma katkıda bulunan herkesten razı olsun. Hastanelerin yıkılmasının yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere her gün daha fazla şehide neden olan bu çılgın savaşı durdurmak için, İslami bir duruş sergilenmelidir."
"Savaşın başlangıcından bu yana Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirilmiş, Afrika, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen Türk ve Müslüman topluluklar taciz edilmiştir. Ancak insanlar caminin çeşitli kapılarından girmeye devam etmektedir, çünkü Mescid-i Aksa Müslümanlar için saf bir haktır ve camiyi askeri bir kışlaya dönüştüren İsrail işgalinin getirdiği kısıtlamalara rağmen camimize girmek ve içinde dua etmek bizim hakkımızdır. Bu koşullarda Mescid-i Aksa'ya gelmek tüm Müslümanların hakkıdır. Türkiye'den veya başka bir ülkeden gelen herkesten Allah razı olsun."
Mescidi Aksa imamı Ömer Kisvanı Filistin devletinin kurulması çağrısını tekrarladı.
"İnşallah barış sağlanır, Filistinliler haklarını elde eder, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulur ve Mescid-i Aksa işgalden kurtarılır. Allah'tan bunun yakın zamanda gerçekleşmesini diliyoruz. Filistin davasının yanında duran ve Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devleti kurma düşüncesini destekleyen herkese teşekkür ediyoruz."
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