Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü "Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettarız"

Mescidi aksa imamı ve Mescid-İ Aksa vakfı müdürü Ömer Kisvani İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. "Savaş Durmalı" dedi.

"Öncelikle şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz ve ister Gazze'de, ister Kudüs'te, isterse tüm Filistin'de olsun, Filistin halkı tek bir halktır. Gazze halkının maruz kaldıkları tüm dünya tarafından görülmektedir ve Gazzelilere dayatılan bu savaş durmalıdır. Ölümlerin durmasını ve ardından yardımların, özellikle de hastanelere desteğin devam etmesini umuyoruz. Böylece hayat normale döner, Gazze Şeridi sakinleri evlerine geri döner, hastaneler inşa edilir, açlık sona erer ve yardımlar onlara ulaşır. Çünkü tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen adaletsizlik nedeniyle insani durumları çok kötü bir halde."

Mescidi aksa imamı Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe de değindi.

"İster Türkiye'den, ister İslam ve Arap ülkelerinden olsun, Gazze'deki halkımıza yardım eden herkes bunu bir görev olarak görüyor. Özellikle Türkiye'ye, Gazzelilere verdiği destek ve ihtiyaç duydukları erzak, gıda ve insani yardımı gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Allah bu yardıma katkıda bulunan herkesten razı olsun. Hastanelerin yıkılmasının yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere her gün daha fazla şehide neden olan bu çılgın savaşı durdurmak için, İslami bir duruş sergilenmelidir."